Ex-lutador Chiquerim, preso por fornecer armas ao CV, foi candidato a vereador em Fortaleza

O ex-atleta foi um dos primeiro cearenses a lutar o UFC Combate, sendo campeão do Shooto Brasil em 2011, além de ter conquistado outros torneios regionais e internacionais. Nascido em 28 de julho de 1987, em Fortaleza, Chiquerim é empresário e tem ensino superior incompleto.

Preso por suspeita de fornecer armas a uma facção criminosa , o ex-lutador Willamy Freire, mais conhecido como Chiquerim, foi candidato a vereador nas eleições de 2024. Na ocasião, o então postulante a uma das cadeiras da Câmara Municipal de Fortaleza, pelo Avante, obteve 1.565 votos, ficando com uma vaga de suplente.

Sua candidatura foi destaque não apenas por sua trajetória como atleta, mas também pelo apelido inusitado com qual disputou o cargo, “Chiquerim”, que foi um dos mais curiosos entre os candidatos que disputaram uma cadeira de vereador.

Willamy entrou na disputa assim como outros famosos que tentaram se eleger na última eleição. Ao todo, 757 candidatos disputaram as 43 vagas do parlamento da capital cearense, muitos deles apostando em apelidos e nomes curiosos, como foi o caso do ex-lutador, que, apesar da notoriedade, não conseguiu ser eleito.

Apesar de não conquistar a vitória, a participação de Chiquerim nas eleições reflete uma tendência de atletas e personalidades do esporte buscando espaço na política local. A candidatura também levantou as discussões sobre a eficácia de estratégias de marketing eleitoral baseadas em apelidos e notoriedade prévia. Além disso, traz ainda outra preocupação às autoridades: a entrada na política de nomes ligados ao mundo do crime.

Prisão

O ex-atleta foi preso na última sexta-feira, 9, no bairro Cajazeiras em Fortaleza, em operação da Polícia Civil por suspeita de fornecer armas à organização criminosa Comando Vermelho.