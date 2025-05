AO VIVO: Ciro se une a bolsonaristas no Ceará para derrotar PT; Lula na China; INSS

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 13, repercute a aproximação do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), de políticos de direita no Estado.

Para o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), a aproximação não é motivo de incômodo, apesar do histórico de embates políticos e judiciais entre os dois. Wagner defende o entendimento como necessário e diz que Ciro ou qualquer outro que queira compor o bloco da oposição será "acolhido".