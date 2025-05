Evandro vê como "natural" candidatura de Conin à presidência do PT no Ceará

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) / Crédito: FÁBIO LIMA

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, classificou como "natural" que Antônio Alves Filho, o Conin, concorra novamente na disputa pela presidência do PT no Ceará. O Processo de Eleições Diretas (PED) ocorre em julho. O nome do Conin já aparece registrado no site do PT que reúne os candidatos nos estados e municípios. "Natural, normal essa eleição. Ele tá se colocando novamente, botando o nome dele à disposição. É mais do que natural, é mais do que normal", afirmou o petista ao O POVO nesta segunda-feira, 12, em agenda da Prefeitura.

Conin disputará novamente a eleição para presidente do PT Ceará Sobre as razões para fazer o movimento para eleição interna, Conin disse ao O POVO que houve entendimento de que meu nome seria o com mais consenso do campo que vem dirigindo o PT nesse período da eleição do Elmano e do Evandro. O petista enfatizou também que "não estava pleiteando ser candidato, mas, diante desse entendimento, acabei aceitando". "Eu me dispus a disponibilizar meu nome", acrescentou, porque "ajuda a evitar embate e amplia os espaços de consenso".