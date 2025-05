Padre Edson Bantim espera que papa Leão XIV avance na beatificação de santos populares do Ceará

Sacerdote da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Crato, o Padre Edson Bantim diz que espera a canonização e beatificação dos santos populares do Ceará

A escolha do novo Papa Leão XIV foi recebida com entusiasmo e esperança pelo clero e pelos fiéis do Ceará. Para o padre Edson Bantim, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Diocese do Crato, o momento representa uma nova oportunidade para que a Igreja olhe com mais atenção para os santos populares nordestinos, em especial para “o processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista, figura central na fé do povo cearense.

“É sempre um motivo de revigoração da doutrina cristã, de muita esperança e alegria. Estávamos com esperança e ansiosos pela chegada do novo papa”, declarou o sacerdote em entrevista à rádio O POVO CBN. Segundo ele, embora a eleição de Robert Francis Prevost como papa tenha sido uma surpresa, há uma expectativa concreta de que ele atenda aos anseios da Igreja no Nordeste brasileiro.