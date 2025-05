'JD Vance está errado': papa Leão 14 contestou vice de Trump nas redes

"Tem um conceito cristão que expressa que você ama sua família, depois ama o próximo, depois ama sua comunidade, depois ama seus concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo. Boa parte da extrema esquerda inverteu completamente isso", afirmou Vance à Fox News em 29 de janeiro.

Três meses antes de virar papa , Robert Prevost discordou publicamente do vice-presidente americano, JD Vance , sobre a interpretação de um conceito da tradição católica que ele usou durante uma entrevista para justificar a ideologia America First ("América primeiro") defendida por Donald Trump .

Em 3 de fevereiro, Prevost compartilhou no X (antigo Twitter) um artigo de opinião publicado no National Catholic Reporter com o título "JD Vance está errado: Jesus não nos pede para hierarquizar nosso amor pelos outros".

Até o momento, o post teve 29 mil compartilhamentos e 71 mil curtidas, e segue gerando engajamento.

Reprodução Post de Prevost no X: 'JD Vance está errado', diz o título do artigo compartilhado

Quando foi publicado, três meses atrás, o assunto já havia se tornado um grande bate-boca na internet.

No dia seguinte à entrevista da Vance, um professor se manifestou no X classificando a perspectiva como "uma visão bizarra de João 15:12-13" e alertando que deveria gerar preocupação "quando políticos agem como teólogos, presumem falar por Jesus e nos dizem em que ordem amar".