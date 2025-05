Raimundo Filho assume vaga de vereador com Kátia indo para Regional 7

O prefeito Evandro Leitão (PT) nomeou a vereadora para a pasta, contemplando a bancada do PDT e garantindo rodízio na Câmara

Raimundo Filho (PDT) tomou posse como vereador nesta quarta-feira, 7. Ele assume a vaga deixada por Kátia Rodrigues (PDT), licenciada para ser titular da Regional 7, nomeada pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

O parlamentar teve 10.255 votos nas eleições de 2024 e mesmo assim acabou não sendo eleito como titular, ficando no cargo de primeiro suplente do PDT. A bancada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), juntamente com o deputado federal André Figueiredo (PDT), articulou juntamente a Evandro para que o partido fosse mais contemplado na gestão, dando oportunidades aos suplentes.