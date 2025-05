Governo do Ceará propõe gratificação para diretores da rede escolar estadual

A medida, protocolada sob o número 35/2025, prevê benefício exclusivo para profissionais que ocupam cargos comissionados de direção escolar, com dedicação integral e exclusiva. O objetivo, segundo o Executivo, é valorizar o papel da liderança escolar na gestão educacional e no desempenho das instituições de ensino.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) deu início nesta quarta-feira, 7, à tramitação de um projeto de lei do Governo do Estado que cria a Gratificação Gestão Educa Mais (GGEM), voltada a professores que atuam como diretores em escolas da rede estadual.

“É imperativo reconhecer e valorizar a dedicação dos gestores das escolas estaduais, assegurando-lhes condições adequadas para o pleno exercício de suas funções, com exclusividade e comprometimento integral. Assim, propõe-se, por meio deste projeto de lei a criação da Gratificação Gestão Educa Mais (GGEM). Essa gratificação será devida aos titulares dos cargos de provimento em comissão de diretor escolar vinculados à secretaria da educação do estado os quais desempenham suas funções com disponibilidade integral e exclusiva", afirma a mensagem do Governo do Estado enviada a Assembleia.

Além do GGEM, outras 15 novas propostas legislativas iniciaram tramitação na Alece. Entre as matérias apresentadas, está a mudança no regime de previdência dos parlamentares estaduais. Duas propostas tratam do tema: uma emenda constitucional, de autoria do deputado Romeu Aldigueri (PSB), e um projeto de lei complementar da Mesa Diretora. Ambas buscam adequação à reforma da Previdência nacional de 2019 e ajustes no sistema de contribuição dos deputados e ex-deputados.

Além dessas, cinco novos projetos de lei de parlamentares foram protocolados, tratando desde homenagens a personalidades cearenses até o reconhecimento de patrimônios culturais e ambientais.

Também foram lidos sete projetos de indicação — propostas que sugerem ações ao Governo do Estado, sem força de lei imediata. Entre os projetos, estão a criação de um Instituto Médico-Legal Veterinário, proposta pela deputada estadual, Larissa Gaspar (PT).