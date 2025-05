Conclave 2º dia: escolha do papa segue nesta quinta com até 4 votações

A partir deste momento, os cardeais passam a realizar quatro rodadas diárias: duas pela manhã e duas à tarde. A dinâmica prevê o encerramento da primeira votação do dia por volta das 5h30 (horário de Brasília). Neste momento, a fumaça será emitida apenas se um papa for eleito. Caso contrário, nova rodada ocorrerá e, às 7h, poderá haver sinalização de fumaça preta caso ainda não haja definição.

A rotina se repete no período da tarde. Às 12h30, encerra-se mais uma votação, com a fumaça sendo liberada somente em caso de decisão. Às 14h, uma nova rodada será finalizada, podendo resultar novamente em fumaça preta, caso nenhum nome alcance os votos necessários. Se até o fim do dia não houver um papa eleito, as votações devem prosseguir nos dias seguintes.

Para que um nome seja escolhido, são necessários ao menos dois terços dos votos — no caso atual, 89 dos 133. A expectativa é que os candidatos mais cotados comecem a se destacar ao longo das próximas rodadas.

Conclave: como foi o início?

O conclave foi oficialmente iniciado às 10 horas desta quarta-feira (5h no horário de Brasília), com a missa Pro Eligendo Pontifice, realizada na basílica de São Pedro. A celebração foi conduzida pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Após a missa, os cardeais se dirigiram à Capela Sistina para o rito do "extra omnes" — expressão latina que significa "todos fora" —, marcando o momento em que apenas os eleitores permanecem no local para as deliberações.