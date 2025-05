Fumaça preta: 1ª votação em conclave não define novo papa

Estátuas da Basílica de São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira, 7 de maio / Crédito: Tiziana Fabi/AFP

O Vaticano divulgou, conforme a tradição, que o novo papa não foi escolhido na primeira votação do conclave que escolherá o novo líder da Igreja Católica após a morte do papa Francisco. A fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, vista da Praça de São Pedro por volta de 16 horas (horário de Brasília, 21 horas em Roma), indicou que ninguém obteve pelo menos dois terços dos votos — 89 dos votos dos 133 cardeais eleitores. Os participantes do conclave estão reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, a partir desta quarta-feira, 7, e ficarão em isolamento até que o novo papa seja escolhido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja o momento em que fumaça preta sai de chaminé da Capela Sistina: Sucessão na Igreja A morte do papa Francisco, aos 88 anos, deu início a uma série de rituais que culminarão na escolha de seu sucessor por meio do conclave, reunião dos cardeais eleitores no Vaticano. O funeral do jesuíta argentino aconteceu em 26 de abril, e o processo de sucessão foi liderado pelo camerlengo, cardeal Kevin Farrel, responsável por administrar a Santa Sé durante a vacância. LEIA TAMBÉM | "Papa Francisco marcou profundamente a história da Igreja", diz Arquidiocese de Fortaleza

Conclave: o que acontecerá quando o papa for eleito? Quando um nome atinge a maioria necessária, o cardeal decano pergunta ao eleito se aceita a responsabilidade. Ao responder positivamente, ele escolhe o nome pelo qual será conhecido, uma tradição que remonta ao século VI. Em seguida, ocorre a apresentação pública do novo pontífice com a famosa frase “Habemus Papam”, do balcão da Basílica de São Pedro. O nome escolhido costuma homenagear santos ou pontífices anteriores, revelando intenções simbólicas para o novo pontificado.

Como funciona o conclave? A eleição do papa acontece em sessões fechadas, chamadas de conclave, nas quais apenas cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto. Durante o processo, os participantes ficam isolados e sem comunicação com o mundo externo. Bloqueadores de sinal são instalados e, para manter a tradição, a comunicação visual sobre o andamento das votações é feita por meio da fumaça que sai da Capela Sistina: preta quando não há consenso, branca quando um novo papa é escolhido. LEIA MAIS | Papa Francisco com o Brasil: um laço de afeto e simpatia

Como é o processo da eleição do novo papa? O conclave se iniciou por volta de 12h30min desta quarta-feira, 7, com a entrada dos cardeais na Capela Sistina, os juramentos e a primeira votação. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Quem são os principais cotados para ser o novo papa? Um total de 133 cardeais com menos de 80 anos votaram na eleição do novo sumo pontífice. Há diplomatas, homens do campo, teólogos e mediadores. Segundo a AFP, dezesseis se destacam entre os "papabili", os papáveis.