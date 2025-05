AO VIVO: 2º dia de Conclave; Câmara barra ação penal contra Ramagem, Bolsonaro e aliados no STF

2º dia de Conclave; Câmara barra ação penal contra Ramagem, Bolsonaro e aliados no STF / Crédito: O POVO News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 8, repercute a continuação do conclave, no Vaticano, que definirá o novo líder da Igreja Católica. O processo de escolha foi oficialmente aberto às 10 horas (horário local, 5h em Brasília) dessa quarta-feira, 7, com a celebração da missa Pro Eligendo Pontifice, na basílica de São Pedro.

Nesta quinta-feira, 8, os 133 cardeais eleitores retornam à Capela Sistina para o segundo capítulo do conclave. Eles permanecerão em isolamento até o novo papa ser escolhido. As primeiras votações não chegaram a um novo líder e a fumaça preta, que indica que a votação continuará, foi liberada na chaminé. Outras votações ocorrem nesta quinta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Embora 135 cardeais tenham direito a voto, apenas 133 participarão do processo de escolha. A eleição do novo Sumo Pontífice ocorre a portas fechadas para escolher o sucessor do papa Francisco, falecido no último 21 de abril, aos 88 anos. Desde a segunda-feira, 5, foram iniciadas as preparações com o juramento dos oficiais e funcionários envolvidos no processo, realizado na Capela Paulina, localizada no Palácio Apostólico. O programa repercute também a decisão da Câmara dos Deputados, que aprovou na noite dessa quarta-feira, 7, a sustação na íntegra de ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), indicado como um dos integrantes do núcleo principal de suposta trama golpista. Além de Ramagem, o texto do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros e militares como beneficiados.