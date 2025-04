Sétimo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos pousa em Fortaleza

Este é o sétimo voo com repatriados apenas em 2025. Com atraso de quase 2h, aconteceu esta manhã a chegada de 80 cidadãos e cidadãs brasileiros

O sétimo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) desembarcou em Fortaleza na manhã desta sexta-feira, 25. A chegada do voo estava prevista para as 8h, mas atrasou e acabou pousando por volta das 9h30 no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Segundo Ricardo Collar, diretor de Promoção dos Direitos Humanos do MDHC, não há dentre os repatriados ninguém com restrições na Justiça. As pessoas ainda estão se alimentando, fazendo higiene e recebendo atendimento dos órgãos públicos presentes.

"(Estão) Cansados, alguns um pouco tristes, mas emocionalmente em condições de enfrentar uma nova vida no Brasil. Nós estamos bem otimistas em fazer esse acolhimento, com a colaboração de todos. Os ministérios do Governo Federal, designados pelo presidente Lula e com a colaboração da Secretaria de Estado do Ceará de Direitos Humanos, colaboração indispensável", afirmou à imprensa.

Ainda segundo Collar, está sendo feito o levantamento de quem desembarcará em Fortaleza e quem seguirá para Belo Horizonte, em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), previsto para 11h30. "É ponto de partida. Devem desembarcar em Fortaleza quem tiver como destino algum local do Nordeste, do Norte. Para Belo Horizonte devem seguir quem for mais para o Sul, Sudeste", explicou.

Além do MDHC, a operação conta, ainda, com o suporte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que disponibiliza passagens rodoviárias para o deslocamento interno dos repatriados entre os estados, viabilizando o retorno às cidades de origem. A ação é coordenada em parceria com os Ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Defesa (MD), e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Polícia Federal, Defensoria Pública da União, governos estaduais e das concessionárias aeroportuárias, Fraport Brasil (CE) e BH Airport (MG).