"Estamos muito mais preparados", diz Socorro França sobre chegada dos deportados

Secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, fala sobre. chegada dos 127 deportados dos EUA neste sábado, 15 / Crédito: Giordano Barros

Com a chegada do terceiro voo de deportados a Fortaleza – o quarto em solo nacional –, neste sábado, 15, a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, afirmou que o Estado está mais estruturado para acolher os imigrantes que retornam ao Brasil. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Segundo ela, o governo estadual tem um planejamento cada vez compatível com as necessidades dos repatriados.

Segundo ela, o governo estadual tem um planejamento cada vez compatível com as necessidades dos repatriados.

"Sem dúvida, o Governo do Estado já tem uma preparação bem mais alinhada com as necessidades das pessoas que chegam ao Ceará para seguirem para seus destinos, que, geralmente, são o Sul e o Sudeste", destacou a secretária.

O primeiro voo que pousou em solo brasileiro após a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi no dia 24 de janeiro. A chegada tumultuada de 88 brasileiros algemados a Manaus levou o Governo Federal a revisar a logística, incluindo Fortaleza na rota, para reduzir o tempo em que os deportados permanecem algemados.

Dessa data até hoje, a capital cearense passou a integrar a rota dos voos. O primeiro a pousar em Fortaleza chegou no dia 7 de fevereiro, com 111 brasileiros. O segundo, com 94 deportados, aterrissou em 24 do mesmo mês. O terceiro, que chegou neste sábado, trouxe o maior número de pessoas em 2025. São 127, dos quais 97 são homens e 30 são mulheres. “O primeiro voo foi muito diferente. Lembro que estava quase sem conseguir segurar a emoção, era uma tristeza profunda. No segundo voo, já percebi que chegaram com um pouco mais de alívio e alegria. Que neste terceiro voo, isso continue acontecendo e que essa recepção traga mais conforto para eles”, diz a secretária dos Direitos Humanos.

Por essa razão, ela diz acreditar que a perspectiva de um acolhimento organizado ameniza o impacto. “Quando você sabe que será bem recebido, isso traz um certo alívio”. Para Socorro França, as instituições governamentais têm unido esforços a fim de melhorar o atendimento aos deportados. “O mais importante é garantir um rumo para essas pessoas, porque elas chegam aqui sem saber nada do que está acontecendo”, explica.