Cearense de Aracati é um dos brasileiros deportados que pousaram em Fortaleza

Um cearense está entre os 104 brasileiros que foram repatriados no voo que desembarcou na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza. O homem, que não foi identificado, é do município de Aracati , distante 147 km da capital cearense.

“Houve um outro voo que tinha pessoas com mais de 60 anos, nesse não. Sexo é 75% aproximadamente do sexo masculino. Acho que são 10 núcleos familiares. O restante são pessoas desacompanhadas”, explicou.

Segundo Paulo Victor Resende, gerente de projetos do Ministério dos Direitos Humanos, cerca de 75 presentes no voo devem seguir para Minas Gerais, os demais preferiram ficar por aqui, seguindo para seus destinos finais por recursos próprios. Ele informou que havia sete crianças no voo, mas ninguém acima de 60 anos.

Segundo autoridades presentes, nesse grupo há sete crianças e adolescentes. A secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, informou que a previsão dos que vão desembarcar e ficar no Ceará é de 26 pessoas .

“Eles vêm extremamente magoados, podemos dizer assim. Aqui recebemos com alimentação, com um grupo de pessoas, assistentes sociais, psicólogos. Fazemos toda abordagem, nesse momento sabendo exatamente de onde eles são, para onde eles efetivamente vão. Alguns vão ficar aqui, alguns vão para o Norte, outros para Belo Horizonte. É isso que o Governo do Ceará tem feito, acolher e, a partir daí, fazer os encaminhamentos devidos”, informou.

A secretária explicou haver três postos de atendimento a refugiados e migrantes em geral no Estado, um na Polícia Federal, um no aeroporto e outro na rodoviária. “A gente está sempre orientando, documentando eles, enfim, chegou aqui no estado do Ceará, há todo um arcabouço jurídico no sentido de orientar essas pessoas para que eles não passem mais por esse vexame”, afirmou à imprensa.

De acordo com Socorro, o apoio tem sido feito de várias formas, como transporte para a rodoviária para aqueles que pretendem deslocar-se dessa forma para a cidade onde moram.