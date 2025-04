Restos da Lava Jato: Duque pega 29 anos de prisão por propina de R$ 5,6 mi na Petrobras

O advogado Marcelo Lebre, que representa Renato Duque, informou que vai se manifestar apenas no processo. Em defesa enviada na ação, o ex-diretor alegou que as acusações não ficaram comprovadas e são baseadas exclusivamente em delações premiadas.

Segundo os procuradores da força-tarefa da finada Lava Jato, os pagamentos foram intermediados por Milton e José Adolfo Pascowitch, operadores de propinas que fecharam acordo de delação com o Ministério Público Federal. A reforma de um apartamento em São Paulo e a compra da escultura Raízes, do artista plástico Frans Krajcberg, também teriam sido propinas.

Os contratos direcionados somaram R$ 525 milhões e envolveram a construção e montagem de um laboratório de fluídos em Macaé (RJ) e a prestação de serviços no Complexo de Energias Boaventura (antigo Comperj), na Unidade Industrial U-8221 e na Subestação Auxiliar SE-8221. A Petrobras participou do processo como assistente de acusação.

As ações contra Renato Duque são reminiscências do acervo da Lava Jato, que ruiu após decisões do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O ministro anulou grande parte dos processos.

"Tenho que plenamente consumado o crime de corrupção passiva relativo à aceitação de promessa e posterior recebimento de vantagem indevida por Renato de Souza Duque, em razão de suas funções como diretor de Serviços da Petrobras. Ainda que o recebimento das vantagens tenha se dado após a saída do acusado da empresa estatal, é certo que os valores recebidos são em referência ao acordo previamente estabelecido com os executivos da Multitek, enquanto Renato Duque ainda ocupava o cargo de Diretor de Serviços", diz a sentença.