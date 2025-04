Funeral do papa: além de Lula, que outras autoridades confirmaram presença?

Funeral do papa: além de Lula, quais autoridades confirmaram presença? / Crédito: Tiziana FABI / AFP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Donald Trump compartilhou, por meio da sua rede social, a Truth Social, que estará presente na cerimônia, acompanhado da primeira-dama, Melania Trump. Em homenagem ao legado de Francisco, o chefe da Casa Branca ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro. O presidente da Argentina, Javier Milei, também é uma das autoridades confirmadas. O chefe de Estado deve viajar na noite de quinta-feira, 24, acompanhado de uma pequena comitiva, incluindo a sua irmã, a secretária da Presidência, Karina Milei. Volodymyr Zalensky, presidente da Ucrânia, além do chefe de Estado da França, Emmanuel Macron, também devem comparecer à cerimônia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, estará no funeral de Francisco. O pontífice morreu após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e uma falência cardíaca irreversível, divulgou o Vaticano. O velório ocorre no próximo sábado, 26, às 10 horas no horário de Roma - 5 horas no horário de Brasília.

Conheça alguns dos nomes já confirmados: Lula e Janja - presidente e primeira-dama do Brasil;

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni - presidente e premiê da Itália;

Trump e Melania - presidente e primeira-dama dos Estados Unidos;

Javier Milei - presidente da Argentina;

Volodymyr Zalensky - presidente da Ucrânia;

Emmanuel Macron - presidente da França;

Ursula von der Leyen - presidente da Comissão Europeia; Próximos passos: do funeral ao conclave Após a morte do papa, a igreja católica está em um período chamado de “Sá Vacance”, que compreende desde o funeral do pontífice até a escolha do novo líder do catolicismo no mundo. O corpo de Francisco fica até a manhã desta quarta-feira, 23, em um caixão na capela da residência Santa Marta, onde o pontífice viveu durante os seus 12 anos de papado. Na quarta, seu corpo deverá ser levado para a Basílica de São Pedro, informou o Vaticano. O caixão ficará na Basílica até o momento do sepultamento, para que o público possa prestar suas últimas homenagens. O funeral será realizado ao ar livre em frente à Basílica e o decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, será o responsável por conduzir a cerimônia.