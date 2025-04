Eduardo Girão critica Elmano e Evandro por campanha pró-Renata, cearense finalista do BBB

O senador Eduardo Girão (Novo) / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) teceu críticas aos chefes do Executivo de Fortaleza e do Ceará, Evandro Leitão (PT) e Elmano de Freitas (PT), nesta terça-feira, 22, após os gestores pedirem apoio à Renata Saldanha, participante do BBB 25, primeira cearense a chegar em uma final do programa. Segundo publicação de Girão nas redes sociais, há uma “inversão de prioridades de valores” do prefeito e governador, “enquanto isso, a saúde está um caos e o crime toca o terror no direito de ir e vir dos cearenses, expulsando empresas e famílias inteiras do Estado”. Em publicação, Eduardo Girão critiou Evandro Leitão e Elmano de Freitas por pedir voto para Renata Saldanha, participante do BBB 25, primeira cearense a chegar em uma final do programa. Crédito: Reprodução/ Instagram @eduardogiraooficial

O parlamentar utilizou prints de notícias sobre os ataques das facções contra empresas de Internet que ocorreram neste ano. No entanto, Girão incluiu uma notícia de março de 2016 entre as capturas de tela que publicou em seu Instagram. O texto em questão expunha a onda de violência que ocorreu no feriado da Semana Santa daquele ano. Prestes a viajar para a China, Elmano de Freitas demonstrou seu apoio à conterrânea, que recentemente bateu o recorde de cinco paredões seguidos e estava disputando a última berlinda do reality junto com Vitória Strada e João Pedro. "Estou aqui em uma grande torcida e queria fazer uma corrente de todos os cearenses em prol da Renata, nossa bailarina que está perto de chegar à final do BBB", declarou o chefe de Estado. O prefeito Evandro Leitão garantiu que votou "#ForaVitória" para levar a cearense para a decisão. "Renata, tamo junto e a gente se vê na decisão. Boa sorte e parabéns", finalizou o petista. "Passando aqui nesse feriado, que já foi de muitas reuniões e visitas, para dar minha contribuição para levar a nossa fortalezense Renata para a final do BBB. A Renata está muito perto de fazer história ao ser a primeira cearense a chegar na final do BBB", compartilhou Evandro por meio das redes sociais.

Senador utilizou uma notícia de 2016 entre as capturas de tela para criticar a gestão dos chefes do Executivo de Fortaleza e do Ceará Crédito: Reprodução/ Instagram @eduardogiraooficial Eduardo Girão afirmou que a crítica não inclui a participante do BBB. “Com todo o respeito à minha conterrânea Renata que disputa o BBB/25, mas a minha reflexão aqui não diz respeito à sua saga no reality show, mas sobre a completa inversão de prioridades de valores a que meus conterrâneos estão submetidos pela classe governante, especialmente pelos líderes do executivo, estadual e municipal de nossa capital; só falta ministro da Educação entrar na gandaia de sua turma!”, afirmou. Ele ainda reiterou o pedido de intervenção federal na Segurança Pública do Ceará que fez à Presidência da República. “Mas o pres…Lula há 20 dias ignora meu pedido de intervenção federal para viabilizar a vinda da Força Nacional de segurança, no intuito de devolver o mínimo de tranquilidade à população da “Terra da Luz”. Essa sim, está sendo eliminada no PAREDÃO pelas facções a partir da incomPeTência e omissão dos “governantes” petistas, que preferem insistir no pão e circo de nossa boa gente!”, criticou o senador.