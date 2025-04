Prefeita de Pacatuba recebe Henri Castelli, que interpreta Jesus na Paixão de Cristo do município

A apresentação deve ocorrer em duas sessões na sexta-feira, 18, e uma no sábado, 19. O evento conta com 240 atores, incluindo os artistas globais Henri Castelli e Adriana Birolli como Jesus e Maria, respectivamente.

A prefeita do município de Pacatuba , região metropolitana de Fortaleza, Larissa Camurça (União Brasil) publicou um vídeo nesta quarta-feira, 16, recebendo no aeroporto da Capital o ator Henri Castelli , que interpretará Jesus Cristo no espetáculo Paixão de Cristo na cidade.

Também nesta quarta, a prefeita Larissa publicou um vídeo ao lado de Adriana Birolli. Na publicação com Castelli, ela afirma que o ator se juntará ao elenco para os ensaios finais das apresentações, que a própria intitula como a "maior Paixão de Cristo do Nordeste".

As apresentações estiveram ameaçadas, visto que a Justiça chegou a suspender o evento, sob suspeita de irregularidades no processo de produção. No entanto, no último dia 12, após recurso impetrado pela Prefeitura, o espetáculo obteve liberação para ocorrer.

A prefeita chama ainda o evento de "maior espetáculo a céu aberto do Nordeste", destacando que o município, distante 34 km de Fortaleza, tem tradição de mais de meio século na realização deste tipo de evento.