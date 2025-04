Assembleia explica bônus de até R$ 5,2 mil a deputados: "Promover isonomia entre os Poderes"

Deputados cassados estão entre os beneficiados por novo auxílio-saúde na Assembleia. / Crédito: Thais Mesquita e Máximo Moura / O POVO

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) explicou, em nota, a implementação de auxílio-saúde de até R$ 5,2 mil a deputados ativos e inativos, que incluirá, entre os beneficiários, ex-deputados cassados, parlamentares com mandato ativo em outras casas legislativas e ex-deputados que atualmente são prefeitos no Ceará. A informação sobre o benefício e seus desdobramentos foi antecipada pela coluna Vertical, assinada pelo jornalista Carlos Mazza, do O POVO. De acordo com a Alece, o benefício busca "promover a isonomia de direitos entre os Poderes", já que instituições públicas de outras instituições preveem benefícios similares. Quanto aos critérios de elegibilidade, a Alece reforçou que o benefício é "destinado aos deputados estaduais, ativos e inativos, e respectivos pensionistas, mediante disponibilidade orçamentária, nos termos da Resolução".

Além disso, destaca que, a cada nova legislatura, será necessária a formulação de um novo requerimento por parte do parlamentar que pretender renovar o benefício, estando a renovação automática descartada. A norma prevê o pagamento de um auxílio mensal, no valor de 15% do subsídio dos deputados estaduais. O salário de parlamentares está hoje fixado em R$ 34,7 mil. Para ter direito, os parlamentares devem fazer requerimento formal. Extensão do benefício Ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 14 de abril, estendeu a concessão de auxílio-saúde, de até R$ 5,2 mil, a ex-deputados que foram cassados e a parlamentares que atualmente possuem mandato em Brasília. A medida beneficiou mais de 30 ex-deputados que estão aposentados pela Alece. Entre os cassados que foram autorizados a receber o benefício estão nomes como Delegado Cavalcante, então deputado pelo PL cassado em 2023 pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e com afastamento confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano seguinte. Em discurso, durante o período eleitoral de 2022, o então deputado afirmou que resolveria a eleição "na bala" caso fosse preciso. "Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, na bala!", declarou à época. A Justiça Eleitoral também determinou que Cavalcante ficaria inelegível por oito anos. Outro político cassado que figura na lista dos que receberão o auxílio-saúde é o ex-deputado Sérgio Benevides. Ele foi cassado em 2004, à época no PMDB, acusado de operar esquema de corrupção que envolvia o desvio milionário de recursos da merenda escolar de Fortaleza. Benevides era genro do então prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães.

Já entre parlamentares que continuam ativos em outras casas legislativas, mas que foram autorizados a receber o auxílio aprovado na Alece, estão nomes como o senador Cid Gomes (PSB); o deputado federal e líder do governo Lula, José Nobre Guimarães (PT); e o deputado federal e ex-secretário estadual Mauro Filho (PSB). Outros nomes que aparecem na lista dos beneficiados são o do o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), que é ex-deputado, e da prefeita de Brejo Santo, Gislaine Landim (PSB), pensionista. Nesta semana, outro ato da Mesa Diretora estendeu o benefício aos deputados ativos Alcides Fernandes (PL), Larissa Gaspar (PT), Luana Régia (Cidadania), Stuart Castro (Avante) e Tin Gomes (PSB). Ao todo, 49 deputados, entre titulares e suplentes, já recebem o auxílio-saúde. O POVO esteve na Assembleia, na manhã desta quarta-feira, 16, para acompanhar a sessão, que acabou suspensa por falta de quórum, e questionar os deputados sobre o auxílio. O repórter Guilherme Gonsalves procurou o presidente da Casa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), mas foi informado que ele não estava presente.