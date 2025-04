O que pensam os deputados federais cearenses sobre processo de cassação de Glauber Braga

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e o ministro Sidônio Palmeira (Comunicação) visitaram o deputado federal Glauber Braga (PSOL), na Câmara dos Deputados. Foto: Leandro Rodrigues/ASCOM-Sâmia Bomfim / Crédito: Leandro Rodrigues/ASCOM-Sâmia Bomfim

O que pensam os parlamentares cearenses sobre o processo de cassação envolvendo o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ)? A questão tem ganhado repercussão nacional após o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovar parecer pela cassação do parlamentar, por quebra de decoro parlamentar. Glauber Braga foi acusado pelo partido Novo de ter expulsado da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro. A cena foi filmada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde a decisão, Glauber encontra-se em greve de fome no local onde ocorreu a sessão, o que já perdura uma semana. O POVO procurou os deputados federais cearenses para saber como analisam o caso, que poderá ser brevemente levado à votação em plenário. Contra a cassação Alguns deputados cearenses procurados defenderam a manutenção do mandato de Glauber. Presidente nacional do PDT, André Figueiredo disse que o partido deve votar contra a cassação. "Achamos que é desproporcional a cassação de um mandato por conta de agressões, quando várias outras já aconteceram. Ele precisa ser advertido, se for o caso até uma suspensão, mas creio que a dosimetria da pena com cassação do mandato é muito alta", argumentou. Líder do Governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT) limitou-se a se dizer contra a cassação. A colega de Partido dos Trabalhadores Luizianne Lins fez publicação recentemente nas redes sociais com foto ao lado do colega do Psol. "Prestando solidariedade ao deputado Glauber Braga, que faz greve de fome na Câmara dos Deputados contra a perseguição que vem sofrendo. Vamos à luta para defender a continuidade desse mandato importante para a defesa da classe trabalhadora!", disse.

Eunício Oliveira (MDB) afirmou que a possível cassação de Glauber representa uma "dosimetria exagerada". A deputada Fernanda Pessoa (União Brasil) demonstrou ser contrária à cassação. "Estamos falando de um parlamentar eleito com mais de 78 mil votos. Uma representação legítima, dada por milhares de brasileiros. O que ocorreu é grave? Sim. Houve um descontrole? Também. Mas acredito que isso não justifica a penalidade máxima. Cassar um mandato parlamentar é um precedente sério dentro da Casa", disse a deputada ao O POVO. Fernanda, no entanto, acredita que Glauber não deve passar impune da agressão que cometeu. "Penso que deve haver, sim, uma punição, uma advertência, talvez até uma suspensão. Mas a cassação é dizer que aquilo que mais de 78 mil pessoas decidiram pode ser desfeito por menos de 400. É preciso respeitar a soberania do voto popular. A democracia é feita de equilíbrio, e nesse caso, a proporcionalidade é essencial", explicou.