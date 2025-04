Sâmia Bomfim vê perseguição política se Câmara não dialogar sobre cassação de Glauber Braga

A deputada federal, Sâmia Bomfim (Psol-SP) / Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) participou do O POVO News desta segunda-feira, 14, e afirmou que se não for possível estabelecer um diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a cassação de seu esposo, o deputado Glauber Braga (Psol-RJ), "deixaria ainda mais explícito que se trata de uma perseguição política". Veja entrevista com Sâmia Bomfim:

Assim como sua prisão, o processo de cassação do deputado completa um ano em tramitação na Câmara e aguarda para ser analisado pelo Plenário desde setembro de 2024. "A julgar pelo caso do Sr. Chiquinho Brazão, ele não teve nenhuma pressa para apreciar a sua cassação definitiva. Me estranharia muito se houvesse uma pressa diante do caso do Glauber Braga. Novamente deixaria ainda mais explícito que se trata de uma perseguição política, que é o que estamos dizendo desde o primeiro dia deste Conselho de Ética", argumenta. Sâmia ainda revelou apreensão com a greve de fome de seu esposo, iniciada em protesto contra a aprovação do relatório no Conselho de Ética da Câmara que pede sua cassação.