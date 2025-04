Em greve de fome contra cassação, Glauber Braga recebe ministros e crianças no Plenário

Glauber recebeu a visita de ministros do Governo Lula, além de deputados / Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) recebe neste domingo, 13, a visita do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo. O ministro da Casa Civil é a terceira autoridade do governo federal a visitar Glauber nas últimas horas. No sábado, o deputado recebeu a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, e o deputado federal Lindbergh Farias (PT).

Ator apoia parlamentar Glauber também recebe neste domingo a visita do ator Marco Nanini, que tem sido uma ampla voz em defesa da manutenção do mandato do parlamentar, sobretudo contra possíveis articulações do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, em seu processo de cassação. Crianças no Plenário Ainda na manhã de domingo, o deputado federal Glauber recebeu cerca de 15 famílias de pais e alunos da Escola da Árvore, de Brasília. A atividade coincidiu com a chegada da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, acompanhado da equipe e lideranças de movimentos sociais.