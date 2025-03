Semace terá mudança de comando após quase sete anos; veja quem entra e quem sai

Mudança ocorre em meio a uma polêmica envolvendo outro órgão da área ambiental: o superintendente do Ibama, Deodato Ramalho, vem denunciando o que chamou de "avanço alarmante do desmatamento em Guaramiranga"

Carlos Alberto Mendes Júnior deixará a superintendência da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima ( Semace ). Atual presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), João Gabriel Rocha irá substituí-lo a partir da próxima segunda-feira, 31.

O substituto

João Gabriel Laprovítera Rocha é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduado em Direito e processo tributário, também pela Unifor. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É professor do curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito.

O futuro superintendente da Semace exerceu ainda, antes de assumir a Arce, os cargos de assessoramento jurídico e técnico na Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza (Sefin) e no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

Polêmica recente

A saída de Carlos Alberto ocorre dias após uma polêmica envolvendo outro órgão da área ambiental. Isto porque Deodato Ramalho, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Ceará, publicou um vídeo nas redes sociais em que denunciava o que chamou de "avanço alarmante do desmatamento em Guaramiranga".