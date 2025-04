Glauber Braga dorme no plenário da Câmara e diz ter perdido dois quilos em protesto

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) permanece no plenário da Câmara dos Deputados neste sábado, 12, onde promete passar o fim de semana em protesto contra o processo que pode resultar na cassação de seu mandato. Após a decisão do Conselho de Ética, que aprovou o pedido de cassação na última quarta-feira, 9, o parlamentar anunciou que só deixará o local após o fim do processo e seguirá em greve de fome.

Braga afirmou estar sem se alimentar há três dias e seis horas. Ele tem dormido no chão do plenário 5 da Câmara, o mesmo onde foi julgado, e diz que desde o início da greve, já perdeu dois quilos. Ele chegou a fazer exames de sangue e de urina, e tem consumido soro fisiológico a pedido da equipe médica. Segundo a assessoria do parlamentar, as coletas de sangue apontam que ele está bem de saúde, e o resultado do exame de urina será divulgado na próxima semana.