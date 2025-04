"Ex-prefeitos deviam ter vergonha na cara", diz Evandro sobre problemas na Saúde; RC rebate

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e o ex-prefeito Roberto Claudio (PDT) trocaram farpas nesta sexta-feira, 4. Durante evento de entrega de um posto de saúde, no bairro Demócrito Rocha, Leitão voltou a falar das dificuldade financeiras que recebeu a Prefeitura e disse que os dois últimos prefeitos de Fortaleza deveriam ter "vergonha na cara".

"Podem me cobrar, nós vamos, nos próximos meses, normalizar essa questão da saúde de Fortaleza. Ninguém muda da noite para o dia, alguns poucos querem se aproveitar de momentos, que não é justo, não é razoável estarem me cobrando em 90 dias coisas que não foram feitas durante 12 anos. Os ex-prefeitos, que eram médicos e que não tiveram respeito com a população de Fortaleza. Os dois últimos prefeitos dessa Capital, eram médicos e eram para ter vergonha na cara. Eram para estar com a consciência de não poder dormir", afirmou, de forma exaltada.