Papa Francisco vai ter alta no domingo, anunciam médicos

Francisco voltará ao Vaticano mas terá de passar dois meses em repouso. Alta ocorre após cinco semanas de internação.O papa Francisco vai receber alta hospitalar no próximo domingo (23/03), após 37 dias de internamento no Hospital Gemelli, em Roma, devido a problemas respiratórios, anunciou neste sábado o chefe da equipe médica que acompanha o pontífice. "Amanhã [domingo] o Papa regressará à casa de Santa Marta", onde reside o pontífice de 88 anos no Vaticano, declarou Sergio Alfieri, em coletiva de imprensa no Hospital Gemelli. Segundo o clínico, o líder católico terá de passar por "uma longa convalescença" de pelo menos dois meses. Mais cedo, oVaticano já havia anunciado que o papa Francisco pretende acenar e dar sua bênção no domingo de uma janela do hospital Gemelli , em uma primeira aparição pública desde sua hospitalização em 14 de fevereiro. "O papa Francisco planeja saudar e dar uma bênção do hospital Agostino Gemelli, em Roma, no final (da oração semanal) do Angelus, que, como nas últimas semanas, será publicado por escrito", disse a assessoria de imprensa da Santa Sé. O Angelus é normalmente dito todos os domingos ao meio-dia em público pelo papa, de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, onde os fiéis geralmente se reúnem para vê-lo e ouvi-lo. Muitos peregrinos também são esperados na Praça de São Pedro, já que a aparição poderá ser transmitida nos telões da praça. O pontífice, de 88 anos, está lutando contra uma pneumonia em ambos os pulmões depois de ser hospitalizado. Ele não preside a oração do Angelus desde 9 de fevereiro, por cinco semanas consecutivas, um número sem precedentes desde sua eleição em março de 2013. O Vaticano informou na quarta-feira que Francisco havia suspendido o uso de uma máscara de oxigênio, acrescentando que sua condição clínica estava "melhorando". Durante a maior parte da estadia do papa no hospital, incluindo os estágios críticos, o Vaticano estava publicando boletins diários sobre a saúde de Francisco, que teve parte de um pulmão removido quando jovem. Etapa na recuperação Apesar das restrições, a primeira aparição do chefe da Igreja marca uma etapa importante em seu longo caminho de recuperação. A última crise respiratória com risco de vida foi registrada em 3 de março. Exatamente uma semana depois, a equipe médica da clínica Gemelli retirou o prognóstico "cauteloso" e falou apenas de um quadro geral "complexo". Desde então, sua condição foi descrita pelo Vaticano como "estável" e repetidamente como "ligeiramente melhorada". No entanto, os dois sinais de vida anteriores do papa doente não foram realmente tranquilizadores. Uma breve saudação em áudio aos peregrinos em oração na Praça de São Pedro, em 6 de março, deu uma impressão dramática da extrema falta de ar do papa naquele momento. Em 16 de março, o Vaticano publicou uma foto que o mostrava sentado. Seu rosto não estava visível, mas sua mão direita gravemente inchada e um copo de água com canudo estavam à mostra – mais uma vez, pouco para indicar uma recuperação real. Fiéis comemoram Nos portões do hospital Gemelli, vários fiéis entrevistados pela AFPTV comemoraram a possibilidade de finalmente ver Jorge Bergoglio novamente. "Essa notícia me deixa muito feliz, pessoalmente sou muito próxima a esse papa", disse Paola Camicia, funcionária pública que mora em Roma. "Então, só o fato de vê-lo já é lindo, e acho que também é lindo para todos os fiéis e todos aqueles que o amam", acrescentou. Ilka Carpio, outra fiel do papa que nasceu na Venezuela e vive na Toscana, descreveu o anúncio como "uma notícia realmente fantástica". "Mal posso esperar para que o papa possa ir embora, porque ainda precisamos de suas palavras", disse. md (AFP, KNA)