Lembrar para que nunca mais se repita', diz STF sobre 61 anos do golpe militar

O Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 31, sobre os 61 anos do golpe que marcou o início da ditadura militar no País. "Há 61 anos, direitos fundamentais foram comprometidos no Brasil", diz a publicação no Instagram.

A imagem que ilustra a postagem diz "Democracia: sempre o melhor caminho", enquanto a legenda é encerrada com a afirmação: "31 de março de 1964: lembrar para que nunca mais se repita. Hoje e sempre, celebre a democracia e a Constituição Cidadã".