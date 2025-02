Pecuarista é morto a tiros após conflito por rompimento de cerca em Juazeiro do Norte

Imagem de apoio ilustrativo: O crime ocorreu no último domingo, 9, na zona rural de Juazeiro do Norte, no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Um pecuarista de 57 anos foi morto a tiros após discussão com um vizinho, provocada pelo rompimento de uma cerca de criação de gado. O crime ocorreu no último domingo, 9, na zona rural de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Ribeiro Mendonça. Conforme informações do repórter Yago Pontes, da rádio CBN Cariri, a vítima teria sido atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça após a discussão. Além da cerca, ambos teriam disputas anteriores envolvendo a criação de gado. O suspeito do crime ainda não foi identificado. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade. A vítima possuía passagens por estelionato e ameaça.