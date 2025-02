Latam confirma voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

A frequência diária dos voos da Latam ocorrerá durante a alta temporada de verão até o mês de agosto. / Crédito: Samuel Setubal

A Latam Airlines Brasil confirmou que vai operar uma rota de voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, na região do Cariri, a partir do dia 23 de junho. A frequência aérea durante todos os dias ocorrerá na alta temporada de verão até o mês de agosto. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Após o período, a variação das rotas deverá ir para quatro voos semanais, a depender da disponibilidade operacional. As aeronaves serão do tipo Airbus A320, com capacidade para cerca de 180 passageiros. Já as vendas iniciam no fim de fevereiro no site da companhia aérea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os voos são diretos, mas ligam-se ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tanto na ida quanto na volta, conforme os detalhes abaixo.

Guarulhos/Juazeiro do Norte/Fortaleza

Fortaleza/Juazeiro do Norte/Guarulhos

Horário dos voos Fortaleza a Juazeiro do Norte Sai 14h10min de Fortaleza e chega 15h10min a Juazeiro do Norte. De lá, sai 15h55min para o Aeroporto de Guarulhos, chegando às 19h. Juazeiro do Norte a Fortaleza Sai 8h05min do Aeroporto de Guarulhos e chega 11h10min a Juazeiro do Norte. De lá, sai 12h30min para Fortaleza, chegando às 13h30min. A Latam dispõe de cerca de 200 voos no Aeroporto de Fortaleza, entre pousos e decolagens, por semana. Ela já opera as rotas Guarulhos e Juazeiro do Norte e Guarulhos e Jericoacoara, ambos com dez voos semanais.

Latam quer seguir investindo no Ceará O destino entre Fortaleza e Juazeiro foi anunciado junto ao novo voo entre a Capital e Lisboa, em Portugal, no dia 7, em encontro com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o gerente de assuntos públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo. Segundo Eduardo, a Latam Brasil está comprometida em seguir investindo no Estado, elevando a experiência de passageiros locais e contribuindo para o desenvolvimento econômico cearense e nordestino. "Juazeiro do Norte, como centro comercial e de serviços, destaca-se por atrair milhares de visitantes anualmente, seja pelo turismo ou por atividades de negócios. Esta rota direta para Fortaleza facilitará o acesso à cidade, consolidando Juazeiro do Norte como um ponto logístico estratégico", detalhou.

O Executivo estadual confirmou subvenção econômica para a empresa para a operação Fortaleza-Juazeiro do Norte, cujo acordo ainda será assinado. Elmano ressaltou a importância do voo para o turismo religioso do Cariri. O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, informou à rádio O POVO CBN Cariri que o valor da subvenção chegará a R$ 35 por assento e R$ 6.150 por voo. Voo para Lisboa também foi anunciado

Fortaleza terá mais um voo internacional para Lisboa operado pela Latam Airlines Brasil, entre 7 de abril e 20 de outubro deste ano, durante a alta temporada.

Com destino à Europa, é a primeira rota da companhia partindo do Nordeste desde 2009. O Estado contabiliza 10 voos para Portugal, somando com a atuação da TAP. Além das rotas, as partes discutiram as oportunidades futuras de investimentos da companhia no Estado. Como será a rota Fortaleza e Lisboa A operação de Lisboa terá um voo por semana com 7h30min de duração média, às segundas-feiras, em aeronaves Boeing 787 (capacidade para 30 passageiros na cabine Premium Business, 57 na Economy+ e 213 na Economy).