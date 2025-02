Aos 28 anos, influenciadora digital morre após infecção generalizada em Juazeiro do Norte

Laleska Alexandre, de 28 anos, teria sido internada no Hospital Regional do Cariri (HRC) para tratar de um quadro de apendicite

A influenciadora digital Laleska Alexandre, de 28 anos, morreu nesta quarta-feira, 5, em decorrência de uma infecção generalizada, no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

A jovem estava internada na unidade desde a tarde dessa terça-feira, 4, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência para tentar conter a infecção, mas não resistiu.