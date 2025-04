Governo Lula quer aumentar pena para quem compra celular roubado; entenda projeto

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-08-2024: Imagem de celulares roubados que foram apreendidos e devolvidos aos donos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Palácio do Planalto se articula para enviar ao Congresso um projeto que aumenta em até 50% a pena para quem compra celular roubado, o que se configura no crime de receptação. Desde o começo de março, o Governo Federal vem mudando o discurso em relação a medidas na Segurança Pública. A iniciativa, que está sob a responsabilidade do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também prevê aumentar a pena para cabos e outros dispositivos eletrônicos roubados. As informações foram divulgadas pela colunista Daniela Lima, do portal g1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Há duas semanas, o presidente Lula (PT) mudou radicalmente o discurso na Segurança Pública, durante o evento de inauguração do Hospital Universitário da Uece, que contou também com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do ex-governador e atual ministro da Educação Camilo Santana (PT).

Na ocasião, o presidente disse que o Brasil não vai se tornar uma “república de ladrões de celular”, e que “bandidos não vão tomar do país”. O presidente ainda defendeu a PEC da Segurança Pública e disse também que "lugar de bandido não é na rua, assaltando as pessoas". A Secretaria de Comunicação do Planalto afirmou que a responsabilidade pela sensação de insegurança nas maiores cidades do país está caindo no colo do presidente, e não das administrações estaduais que constitucionalmente são as responsáveis pelas polícias e pelas políticas de segurança. A ideia é bater na tecla das realizações do governo da área, e tentar aprovar mudanças que sejam consideradas positivas pela população. Segundo a jornalista Daniela Lila, o projeto de Lewandowski chegou ao Planalto no último dia 27, prevendo rever o aumento da pena para o crime que hoje tem de um a quadro anos de prisão.