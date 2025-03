Denúncia contra Bolsonaro no STF: veja os próximos passos após o julgamento

Se o STF decidir rejeitar a denúncia , os denunciados serão absolvidos e não responderão a processo judicial. No entanto, se a denúncia for acatada , os acusados se tornarão réus e passarão a ser processados . Nesse caso, novas sessões serão agendadas para oitiva de testemunhas e apresentação de provas pelas partes envolvidas.

- Mauro Cid: tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

- Walter Braga Netto: general, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, e candidato a vice-presidente em 2022;

- Alexandre Ramagem: deputado federal e ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) no governo Bolsonaro;

- Almir Garnier: almirante de esquadra e ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro;

- Anderson Torres: ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro;

- Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Bolsonaro;

- Paulo Sérgio Nogueira: general e ex-ministro da Defesa no governo Bolsonaro.

Acusações e penas

Bolsonaro e os demais denunciados são acusados de golpe de Estado, participação de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e dano qualificado. As penas previstas variam de acordo com cada crime:

- Golpe de Estado (Art. 359-M do Código Penal): pena de 4 a 12 anos de reclusão

- Participação em organização criminosa armada (Lei 12.850/2013): pena de 4,5 a 12 anos de reclusão

- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (Art. 359-L do Código Penal): pena de 4 a 8 anos de reclusão

- Dano qualificado (Art.163 do Código Penal): pena de 6 meses a 3 anos de prisão e multa.