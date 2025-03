Humberto Costa descarta votação de PL da Anistia e prevê reeleição de Lula em 2026

Humberto nega que a proposta de anistia tenha chances de ser votada no Congresso Nacional. Segundo ele, a proposta enfrenta dificuldades significativas para obter apoio político e tanto o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), quanto o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) indicaram que não pretendiam colocar a matéria em votação.

O senador e presidente interino do Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa (PT-PE), participou do programa O POVO News, nesta quinta-feira, 27, e detalhou a articulação da base governista no Congresso Nacional diante de possíveis obstruções da oposição, especialmente em relação ao projeto de anistia a condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“Nada se impõe ao Congresso Nacional sem que exista, especialmente, um tema polêmico, um apelo da sociedade para que isso ocorra. As pesquisas de opinião têm demonstrado em vários momentos que não há uma aprovação do Brasil a essa ideia da concessão de anistia”, diz o senador Humberto Costa.

De qualquer forma, o senador se mostra tranquilo com as projeções para o próximo ano. Ele diz não “temer” Tarcísio e acrescenta que o PT vai “enfrentar qualquer que seja o adversário”.

“O presidente Lula vai chegar bem ano que vem, com amplas chances de ser reeleito e vai chegar com a boa popularidade dele e do seu próprio governo. (...) O Tarcísio, estão querendo vendê-lo como uma extrema direita civilizada, o que não é real. Mas, se for ele ou o próprio Bolsonaro, que não vai ser também, eu creio que a nossa chance de vencer é muito grande”, afirma.

“Até porque um candidato desconhecido pode, num determinado momento, vender uma certa imagem, mas à medida que o embate acontece, não tenha dúvida que nós temos muito mais argumentos para nos colocarmos contra ele. Então, não se trata de temer, nós vamos enfrentar qualquer que seja o adversário", finaliza.