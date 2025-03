Bolsonaro réu: entenda por que ex-presidente está sendo julgado

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados réus no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado durante e após as eleições de 2022. Com isso, a Justiça inicia a ação penal, que inclui audiências e oitivas de testemunhas de acusação e defesa.

Ao todo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou 34 pessoas acusadas de envolvimento nos atos contra os Três Poderes e o Estado Democrático de Direito. Os julgamentos estão sendo realizados de forma escalonada, conforme os grupos definidos pela PGR. Bolsonaro e seus aliados foram incluídos no chamado “núcleo crucial” da denúncia.