Bolsonaro réu; Lula diz que Bolsonaro tinha plano para matá-lo; PL da anistia

Senador Humberto Costa (PT), presidente interino do Partido dos Trabalhadores, fala sobre julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 553ª edição na noite desta quinta-feira, 27. A programação repercute a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por conta de tentativa de golpe após as eleições de 2022.

O programa recebe o senador Humberto Costa (PT), presidente interino do Partido dos Trabalhadores, para discutir o julgamento do ex-presidente. Para o senador, decisão do STF fragiliza extrema-direita e é um "momento ímpar".