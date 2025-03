Deportada de 50 anos não tem documentos brasileiros e vivia nos Estados Unidos desde bebê

Chegada dos repatriados ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Um brasileira deportada dos Estados Unidos aos 50 anos, presente no voo que desembarcou na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza, vivia no país da América do Norte desde que era bebê. Segundo Paulo Victor Resende, gerente de projetos do Ministério dos Direitos Humanos, a mulher não tinha nenhum documento brasileiro e por isso receberá apoio do Governo para as questões burocráticas.

Segundo Resende, ela será levada para a Polícia Civil, para poder registrar Boletim de Ocorrência, para conseguir a documentação e poder seguir para Belém (PA), cidade onde ela deseja permanecer. A princípio, acredita-se que a mulher irá seguir no voo da FAB para Belo Horizonte.

Segundo Resende, ela será levada para a Polícia Civil, para poder registrar Boletim de Ocorrência, para conseguir a documentação e poder seguir para Belém (PA), cidade onde ela deseja permanecer. A princípio, acredita-se que a mulher irá seguir no voo da FAB para Belo Horizonte. LEIA TAMBÉM:

Repatriados: voo trouxe quatro brasileiros com restrição na Justiça

Quatro dos 104 brasileiros que foram repatriados no voo que desembarcou na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza têm problemas com a Justiça e foram recepcionados pela Polícia Federal (PF) antes do desembarque dos demais passageiros.

Em voo anterior que pousou na capital cearense com brasileiros repatriados dos Estados Unidos, em 21 de fevereiro deste ano, havia dois deportados com mandado de prisão da Interpol. No momento em que desembarcaram, os dois foram conduzidos pela Polícia Federal à viatura para cumprimento dos mandados. Os dois estavam foragidos da Justiça brasileira. Um mandado foi emitido pelo Estado do Paraná e outro pela Justiça Federal em Minas Gerais.

Perfil dos deportados Segundo Paulo Victor Resende, cerca de 75 presentes no voo devem seguir para Minas Gerais, os demais preferiram ficar por aqui, seguindo para seus destinos finais por recursos próprios. Ele informou haver sete crianças no voo, mas ninguém acima de 60 anos. Resende explicou que o perfil dos passageiros desse voo é semelhante ao dos anteriores. "Maior parte jovens, então cerca de 50% tem menos de 30 anos. Tem seguido esse padrão. Houve um outro voo que tinha pessoas com mais de 60 anos, nesse não. Sexo é 75% aproximadamente do sexo masculino. Acho que são 10 núcleos familiares. O restante são pessoas desacompanhadas", explicou. A Ceasa tem proporcionado, via termo de cooperação técnica, frutas que são repassadas aos que chegam. Eles recebem ainda tratamento da Vigilância Sanitária e almoço proporcionado pela Prefeitura de Fortaleza. A Secretaria dos Direitos Humanos tem ofertado ainda ajuda psicológica.