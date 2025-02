2 deportados que chegaram a Fortaleza têm mandado de prisão da Interpol e saem presos

Voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos chega a Fortaleza em 21 de fevereiro. É o segundo voo de deportados a desembarcar na capital cearense / Crédito: Fabio Lima

Dois brasileiros que foram repatriados no voo que desembarcou na manhã desta sexta-feira, 21, em Fortaleza têm mandado de prisão internacional em aberto, emitido pela Interpol. A Interpol emitiu "red notice" sobre ambos, um "alerta vermelho", emitido para o mundo inteiro para procurar e prender os dois foragidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No momento em que desembarcaram, os dois foram conduzidos pela Polícia Federal à viatura para cumprimento dos mandados. Os dois estavam foragidos da Justiça brasileira. Um mandado foi emitido pelo Estado do Paraná e outro pela Justiça Federal em Minas Gerais.

Um mandado é por roubo e outro por arregimentar e levar cidadãos a outros países, informou José Antônio Simóes de Oliveira Franco, superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará. Eles não saíram algemados, mas foram presos e serão conduzidos à Perícia Forense para procedimentos legais. Depois, serão encaminhados ao sistema penitenciário cearense. Evantuais transferências ocorrerão a depender de solicitação da unidade judiciária dos estados que decretaram os mandados de prisão. Segundo voo a chegar a Fortaleza O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) a pousar na capital cearense chegou na manhã desta sexta-feira, 21. Trata-se do terceiro avião de repatriados a chegar ao Brasil desde o início do governo de Donald Trump, que adota política mais restritiva em relação a imigrantes.

O voo trouxe 94 brasileiros, sendo 9 crianças. Voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos chega a Fortaleza em 21 de fevereiro. É o segundo voo de deportados a desembarcar na capital cearense Crédito: Fabio Lima Voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos chega a Fortaleza em 21 de fevereiro. É o segundo voo de deportados a desembarcar na capital cearense Crédito: Fabio Lima Voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos chega a Fortaleza em 21 de fevereiro. É o segundo voo de deportados a desembarcar na capital cearense Crédito: Fabio Lima Fortaleza foi escolhida para evitar que os brasileiros percorram o território nacional algemados, além de encurtar a viagem.

A previsão inicial era de chegada às 9 horas, mas o pouso ocorreu pouco antes de 11 horas. No desembarque em Fortaleza, eles são recebidos por equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Sedih. A equipe conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no aeroporto Pinto Martins, informou a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). Restrições a migrantes Embora Donald Trump tenha feito promessas de endurecer a postura contra imigrantes ilegais, deportados em voos anteriores haviam sido detidos ainda quando Joe Biden era presidente, e haviam esgotado as possibilidades de permanecer naquele país.

Entre 2022 até antes da posse de Trump, o Brasil recebeu 45 voos de repatriados, com mais de nove mil brasileiros somados. O uso de algemas era frequente. No primeiro desembarque, 88 brasileiros pousaram em Manaus no dia 24 de janeiro. O uso das algemas causou um mal-estar diplomático, o que fez o Itamaraty solicitar explicações. Embora o governo de Trump tenha aplicado regras mais rígidas contra a imigração, deportações já vinham ocorrendo na gestão do ex-presidente Joe Biden. O segundo voo, com 111 brasileiros, chegou a Fortaleza em 7 de fevereiro. Dessa vez, os repatriados seguiram o protocolo de retirar as algemas após o pouso, diferente de janeiro.