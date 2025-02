Voo de deportados tem maioria de homens, 9 crianças, 2 idosos e famílias

Voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos chega a Fortaleza em 21 de fevereiro. É o segundo voo de deportados a desembarcar na capital cearense / Crédito: Fabio Lima

O voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos que chegou a Fortaleza na manhã desta sexta-feira, 21, é composto por 75% de homens. Há nove crianças e dois idosos. Dos 94 deportados, 20% compõem famílias que vinham no voo, informou o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Houve 79 pessoas que decidiram seguir no voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportará os repatriados que desejarem até o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). De lá, eles poderão seguir em Minas ou se deslocar a outros estados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Houve ainda 13 deles que desembarcaram em Fortaleza. A maioria, segundo o ministério, informou que não ficará no Ceará e seguirá para outros destinos finais.

Uma família de cearenses decidiu ir para Belo Horizonte no voo da FAB, com objetivo de seguir para São Paulo. Brasileiros presos Dois brasileiros que estavam no voo de deportados foram presos ao desembarcar em Fortaleza. Os dois estavam com mandado de prisão internacional em aberto, emitido pela Interpol. Um mandado foi emitido pelo Estado do Paraná e outro pela Justiça Federal em Minas Gerais. Um mandado é por roubo e outro por arregimentar e levar cidadãos a outros países, informou José Antônio Simóes de Oliveira Franco, superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará.

Segundo voo a chegar a Fortaleza O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) a pousar na capital cearense chegou na manhã desta sexta-feira, 21. Trata-se do terceiro avião de repatriados a chegar ao Brasil desde o início do governo de Donald Trump, que adota política mais restritiva em relação a imigrantes. O voo trouxe 94 brasileiros, sendo 9 crianças.

Fortaleza foi escolhida para evitar que os brasileiros percorram o território nacional algemados, além de encurtar a viagem. A previsão inicial era de chegada às 9 horas, mas o pouso ocorreu pouco antes de 11 horas. No desembarque em Fortaleza, eles são recebidos por equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Sedih. A equipe conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no aeroporto Pinto Martins, informou a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih).

Restrições a migrantes Embora Donald Trump tenha feito promessas de endurecer a postura contra imigrantes ilegais, deportados em voos anteriores haviam sido detidos ainda quando Joe Biden era presidente, e haviam esgotado as possibilidades de permanecer naquele país. Entre 2022 até antes da posse de Trump, o Brasil recebeu 45 voos de repatriados, com mais de nove mil brasileiros somados. O uso de algemas era frequente. No primeiro desembarque, 88 brasileiros pousaram em Manaus no dia 24 de janeiro. O uso das algemas causou um mal-estar diplomático, o que fez o Itamaraty solicitar explicações. Embora o governo de Trump tenha aplicado regras mais rígidas contra a imigração, deportações já vinham ocorrendo na gestão do ex-presidente Joe Biden.