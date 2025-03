1ª viagem oficial de Evandro Leitão ao Exterior firma acordos

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), cumpre agenda internacional desde o dia 23 de março. A primeira viagem oficial começou nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. Ele foi recebido pelo embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, Sidney Leon Romeiro, em Abu Dhabi. “Tenho a certeza de que os projetos que desenvolvemos para Fortaleza podem contar com apoio dos Emirados Árabes Unidos”, frisou o prefeito.

Durante a visita, o prefeito de Fortaleza conversou com Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado no Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, e aproveitou para mencionar os potenciais da capital cearense. O Sheikh Shakhboot, mostrou-se feliz por receber Evandro no período do Ramadan, mês considerado sagrado para os muçulmanos, e destacou a importância de aumentar o relacionamento com o Brasil.