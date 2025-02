Bolsonaro elogia André Fernandes, mas diz sobre 2026: 'Só morto vocês saberão quem é candidato'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirmou a intenção de disputar a Presidência da República em 2026, apesar de estar atualmente inelegível. "Só morto vocês saberão quem é candidato. Porque, se eu não for, isso será uma negação da democracia. Plano B? Meu plano B sou eu mesmo", declarou em entrevista à rádio CBN Recife nesta segunda-feira, 24.

Questionado se já se considera candidato em 2026, Bolsonaro foi categórico: "Sou. Mas por que estou inelegível? Porque me encontrei com embaixadores? Porque subi no carro de som do pastor Silas Malafaia no 7 de Setembro? Abuso de poder econômico? Não gastei nada! A estrutura já estava lá", argumentou.