Elmano elogia ações da PM contra criminalidade em Maracanaú

Elmano de Freitas destacou duas operações policiais que resultaram na prisão de um assaltante e na apreensão de armas e drogas no interior do Estado

As imagens mostram um entregador de delivery sendo abordado por um criminoso, que rouba sua moto. No momento em que tenta fugir, a polícia chega e efetua a prisão.

“Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior. Minha determinação será sempre agir dentro da lei, mas com a força que for necessária para combater firme o crime e dar mais paz para nossa população. Nossas Forças de Segurança têm meu apoio.”

Andamento das investigações

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, o grupo de criminosos estava sendo investigado por um roubo a uma agência de valores em Bacabal, no Maranhão. Durante a fuga, eles foram localizados em uma caminhonete Hilux vermelha e tentaram escapar pelo interior do Ceará.

A equipe da Força Tática da PM montou um bloqueio para abordar o veículo, mas os suspeitos teriam atirado contra a viatura. Os agentes revidaram e dois ocupantes foram mortos no confronto.

Os suspeitos tinham extensa ficha criminal. Um deles, de 43 anos, já havia sido preso por crimes como homicídio doloso, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O outro, de 31 anos, respondia por tentativa de latrocínio e roubo de veículos.