Reajuste dos servidores: secretário diz que proposta traz "desafios" para a gestão Evandro

Júnior Castro é o titular da Segov da Prefeitura de Fortaleza. / Crédito: FÁBIO LIMA

O titular da Secretaria de Governo (Segov) da Prefeitura de Fortaleza, Junior Castro, comentou sobre a proposta de reajuste salarial de 4,83% para os servidores municipais, apresentada pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT). Castro falou sobre os desafios financeiros que o município enfrenta e a complexidade de cumprir com a proposta dentro da atual realidade econômica. A proposta foi rejeitada por sindicatos de servidores, que demandam um índice maior e pagamento de retroativo. Em entrevista ao O POVO, durante reunião de secretários municipais no Centro Administrativo do Banco do Nordeste (BNB), na manhã desta sexta-feira, 14, o secretário afirmou que o diálogo com as categorias foi iniciado e continua em andamento. No entanto, enfatizou que a gestão precisa manter a responsabilidade fiscal para não prejudicar outras políticas públicas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O prefeito Evandro sempre foi muito transparente em toda sua trajetória política e não seria diferente agora. Abriu o diálogo com os servidores, recebeu os representantes no Paço e nós fizemos uma proposta. Dentro da situação financeira que a Prefeitura está, foi uma proposta que nos trará desafios para conseguir honrar todos os compromissos”, destacou Castro ao ser questionado sobre o tema.

Por fim, Castro reforçou a relação de respeito da gestão com as categorias de trabalhadores, mas voltou a frisar a situação financeira do município. “A gente sabe da necessidade, respeitamos a classe trabalhadora, somos parceiros inclusive, mas temos que ter, neste momento, responsabilidade; porque é uma decisão que, a depender do resultado, pode trazer sérias consequências para o município de Fortaleza”, encerrou.

Servidores rejeitam proposta em Assembleia Servidores de Fortaleza rejeitaram, em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, 14, a proposta de reajuste geral de 4,83%, feita pela Prefeitura de Fortaleza. Além disso, foi aprovada uma paralisação de um dia, na próxima quinta-feira, 20, caso não haja uma nova proposta por parte da gestão. Dirigentes informaram que os servidores sentem-se desrespeitados com a proposta. Um grupo de servidores se reuniu em frente ao Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, no Centro.