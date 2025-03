Servidores exibem montagem do filme "Ainda Estou Aqui" para ironizar Evandro

Montagem publicada pelo Sindfort / Crédito: Reprodução/Instagram

Durante assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, 14, quando servidores municipais rejeitaram a proposta de reajuste geral feita pela Prefeitura de Fortaleza, uma montagem chamou atenção em meio aos cartazes e às bandeiras dos manifestantes. Utilizando a imagem de divulgação do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, servidores do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort) fizeram uma montagem trocando o rosto do ator Selton Melo pelo do prefeito Evandro Leitão (PT), com os dizeres "Ainda estou aqui sem reajuste".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Montagem trocou imagem de Selton Melo por Evandro Leitão, além de utilizar um trocadilho com o nome do filme Crédito: Sindifort Servidores rechaçam proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura de Fortaleza Crédito: Marcelo Bloc/O POVO Servidores rechaçam proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura de Fortaleza Crédito: Marcelo Bloc/O POVO

A assembleia Servidores municipais de Fortaleza rejeitaram, em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, 14, a proposta de reajuste geral de 4,83%, feita pela Prefeitura de Fortaleza esta semana. Foi aprovado ainda uma paralisação de um dia, a ser realizada na próxima quinta-feira, 20, caso não haja uma nova proposta por parte da gestão Evandro. Cerca de 300 servidores estiveram reunidos em frente ao Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, no Centro.Representantes de dezenas de sindicatos discursaram para o público, cobrando do prefeito Evandro Leitão a valorização da categoria, que ele prometeu em discursos recentes. Estiveram presentes servidores da saúde (médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos e auxiliares), da limpeza urbana, gestão pública, aposentados, da Guarda Municipal, do IJF, auditores fiscais, agentes comunitários, psicólogos, assistentes sociais, oficiais de Justiça, servidores das regionais, do Judiciário e de vários órgãos públicos, como a Agefis, dentre outros. Durante os discursos, muito se falou da possibilidade de greve geral, caso a situação não mude. "Ou Evandro reconhece a importância dos servidores ou teremos a primeira grande greve de sua gestão", bradou um participante.

Sem nova data Eriston Ferreira, presidente do SindFort, afirmou que, na última rodada de negociação, na semana passada, os servidores sinalizaram para uma nova reunião, após a assembleia desta sexta, já que previam que a categoria não aceitaria a proposta. "A secretária da Sepog e o secretário de Finanças sinalizaram que estariam conversando com o prefeito e que existia, sim, a possibilidade de ter uma nova rodada (de negociação). Contudo, não podemos esperar, por isso essa assembleia, primeiro para avaliar a proposta e esperamos que o prefeito possa, de fato, marcar uma reunião e apresentar uma proposta realmente que represente, de maneira mais concreta, a valorização e esse reajuste, porque isso apresentado na verdade representa perda salarial", afirmou. A proposta de Evandro Após pelo menos sete reuniões entre gestão e servidores, incluindo a anterior, em fevereiro, com a presença do próprio prefeito Evandro Leitão (PT), a Prefeitura de Fortaleza propôs um reajuste geral de 4,83%, para o servidor municipal. Segundo a proposta, o índice seria parcelado em duas vezes. Na folha de pagamento de junho entram 2%, sem retroatividade, e na de dezembro, os 2,83% restantes.

"Desde o primeiro diálogo com as entidades, estamos sendo claros sobre a situação financeira e fiscal que recebemos. A magnitude do problema não é retórica. Então fizemos um esforço para chegar nessa proposta que cabe dentro das nossas possibilidades", explica o secretário municipal das Finanças, Marcio Cardeal, que se reuniu com sindicatos que representam os servidores, ao lado da secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão, Carolina Monteiro, na tarde da última terça-feira, 11, no Paço Municipal. Segundo a Prefeitura, que afirma ter recebido uma dívida pública no valor de R$ 4,6 bilhões da gestão José Sarto (PDT), o cenário do município exige cautela e austeridade para garantir a continuidade dos serviços públicos para a população e o cumprimento dos pagamentos essenciais, incluindo a própria folha de pagamento. "O que não tem impacto financeiro e o que é direito garantido, estamos priorizando e efetivamente encaminhando", afirma a secretária Carolina Monteiro. Assista também Servidores votam proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura e também possibilidade de paralisação das atividades: