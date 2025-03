Assembleia aprova reajuste salarial de servidores do Legislativo, Judiciário, MPCE e TCE Ceará

Presidente Romeu Aldigueri comemorou reajuste acima da inflação / Crédito: Samuel Setubal

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, na sessão plenária desta quinta-feira, 13, quatro projetos de lei que reajustam a remuneração de servidores públicos no Ceará dos poderes Legislativo e Judiciário, além de Ministerio Público e Tribunal de Contas. Segundo as propostas, o reajuste em 5,83% tem como fundamento a recomposição das perdas inflacionárias dos últimos meses, sendo 4,83% retroativos a 1º de janeiro deste ano e mais 1% a partir de setembro de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O percentual é o mesmo aprovado na semana passada para servidores do Poder Executivo.

"Mostramos o compromisso dos senhores e senhoras parlamentares com os servidores públicos, com reajuste acima da inflação, com ganho real a partir de setembro", destacou o presidente da Alece, deputado Romeu Aldigueri (PSB). O projeto de lei n.º 158/2025, da Mesa Diretora da Alece, promove a revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis do Poder Legislativo. O objetivo é preservar o poder de compra dos servidores e garantir remuneração justa e compatível com a inflação.