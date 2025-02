Elmano anuncia reajuste de 5,83% para os servidores estaduais

Governador do Estado utilizou as redes sociais para fazer anúncio da medida, que vinha sendo debatida com representantes sindicais dos servidores

O anúncio foi feito após a terceira reunião de negociação com representantes da categoria. Segundo Elmano, a medida representa um incremento de mais de R$ 820 milhões no orçamento estadual. O Governo do Estado destacou que a medida representa um ganho real acima da inflação, com reajuste de 5,83%.