Oposição crítica Chagas por vídeo sobre preços e Adail defende secretário

Chagas Vieira, os vereadores Priscila Costa, Jorge Pinheiro e Adail Júnior / Crédito: Aurélio Alves/O POVO / Divulgação/CMFor: Luciano Melo

As discussões protagonizadas por Chagas Vieira, secretárioda Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT), chegaram à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) em sessão nesta terça-feira, 11. Ele tem se colocado na linha de frente ao enfrentamento de críticas da oposição as gestões petistas. Priscila Costa (PL), líder da oposição, disse que para "piorar o dia", a população acordou com um vídeo do secretário dentro de um mercantil respondendo a oposicionistas em relação a alta dos preços dos alimentos. A vereadora afirmou que a população sente a dificuldade de compra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Ele (Chagas) diz que bolsonaristas estão espalhando mentiras a respeito do preço dos alimentos e da razão pelo qual os preços estão altos. Elmano se nega a fazer o que o Bolsonaro fez, diminuir o ICMS sobre a gasolina, sobre o diesel, sobre os setores de transporte, de armazenamento de alimento. Elmano de Freitas prefere que os pobres paguem um dos ICMS mais caros do país", declarou.