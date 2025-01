Roberto Pessoa toma posse pela 4ª vez e quer dobrar número de escolas escolas cívico-militares

Roberto Pessoa toma posse como prefeito de Maracanaú pela quarta vez / Crédito: Fransuilson Alves

Roberto Pessoa (União Brasil) tomou posse como prefeito de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pela quarta vez nesta terça-feira, 1º. O vice-prefeito Gerson Cecchini (PT) também tomou posse. Solenidade foi realizada na Praça Durval Tomaz de Souza, localizada na frente da Prefeitura. Líder do grupo político no poder há 20 anos, ele foi reeleito, em 6 de outubro, com 62,83% dos votos válidos, o que representa 86.976 votos.

Conforme o prefeito, o foco da gestão deve ser a "qualidade de vida do ser humano". A previsão é ampliar a quantidade de escolas em tempo integral e profissionalizantes. A meta, segundo ele, é dobrar o número de escolas cívico-militares. Atualmente, são dez unidades. Com relação à segurança, ele afirmou que "o Município não pode enfrentar a violência do jeito que tá hoje, com o crime organizado". "Ele (o Município) tem que, pelo menos, dar informação. Nós vamos informar em tempo real o que acontece em Maracanaú. Temos 360 câmeras com alta qualidade de imagem para poder dar em tempo real para as autoridades tomarem providência", disse.

Antes da posse do poder executivo municipal, os 21 vereadores eleitos nas Eleições Municipais de 2024 foram empossados. O vereador reeleito Raphael Pessoa (MDB) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Maracanaú. "A gente fica com aquele sentimento de gratidão, com aquela responsabilidade de presidir uma casa tão importante que é o poder legislativo aqui da nossa cidade. Uma cidade que tem essa pujância no nosso Estado, que é o coração do distrito industrial", afirmou Raphael Pessoa. Além do presidente, a Mesa Diretora foi composta da seguinte maneira: vice-presidente - Rafael Lacerda (Republicanos); 2ª Vice-presidente - Silvana Maciel (PT); 1° Secretário - Demir Peixoto (União Brasil); 2ª Secretária - Amanda Rodrigues (Mobilizar); 3° Secretário - Manoel Correia (PP); 1° Vogal - Júlio César Costa Lima (PSD); 2ª Vogal - Michele Rosa (PT).