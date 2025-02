Em ato do PT, Elmano elogia legado de Luizianne e critica Sarto: 'Até almoço não tinha no IJF'

O governador Elmano de Freitas (PT) participou de sessão solene em comemoração aos 45 anos do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) / Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) criticou a gestão de José Sarto (PDT), ex-prefeito de Fortaleza, ao comentar sobre os feitos do próprio partido durante sessão solene, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), em comemoração aos 45 anos do PT. Na oportunidade, ele mencionava realizações da correligionária e deputada federal Luizianne Lins quando comandou do Executivo da Capital. "Essa Cidade não teria a Vila do Mar como ela tem hoje. Não teria o Hospital da Mulher como ela tem hoje. Essa Cidade não teria diversos benefícios. Nós não conheceríamos o que é ter fardamento das crianças na aula. O que é ter feito as melhorias que fizemos. Basta ver a diferença de quando Luizianne saiu e, agora, quando alguém saiu, que até almoço não tinha no IJF. Essa é a diferença da nossa história para outros", discursou Elmano nesta segunda-feira, 24.

Aceno a aliados A ocasião também rendeu comentário sobre o amplo arco de alianças que dá sustentação ao governo Elmano. "Nós aprendemos tanto que, para transformar a sociedade, a gente não faz sozinho. Para transformar a sociedade, nós precisamos ter aliados. Para transformar a sociedade nós temos que ter percepção de saber exatamente o que nós queremos, qual é a prioridade do que nós queremos, mas nós precisamos compartilhar o que nós queremos com outras forças políticas que pensam diferente de nós". E seguiu: "E se nós não fizermos assim, nós podemos passar a vida inteira num partido, defendendo a mesma coisa a vida inteira, mas só defendendo. Nós podemos ter a grandeza que o PT teve, que é continuar defendendo o que acredita, mas possibilitar que aquilo que ele acredita possa ser construído".

Elmano também comentou sobre partidos que estariam "brigando" mais do que a sigla petista no Ceará. Mesmo sem citar nomes, o PDT de José Sarto vive um imbróglio desde as eleições de 2022. Situação que culminou na redução da bancada de pedetistas na Assembleia. "Nessa nossa história do PT do Ceará, quem convive conosco, quem se relaciona com o PT, sabe o quanto nós debatemos internamente, quanto a gente dizia, assim, que 'o PT brigava muito'. Nós até ficamos chateados que andou gente ai brigando em outros partidos, brigando até mais do que nós, e nós tínhamos a fama de ser aqueles que mais brigavam entre si, e andaram querendo tomar esse lugar de nós, mas podem ficar com esse lugar. Não tem problema, não. Nós gostamos muito, agora, é de unidade", disse o governador. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp "Sem anistia" A sessão solene em comemoração ao aniversário do PT foi marcada por gritos de "sem anistia" para os depredados dos 8 de janeiro de 2023 e envolvidos na trama golpista. Termo que foi proferido na tribuna da Assembleia pelo próprio Elmano; pelo presidente do PT Ceará, Antônio Alves Filho, conhecido como Conin; e pelo deputado estadual De Assis Diniz, que já foi chefe do diretório estadual.

"Portanto, se essas pessoas atentaram para dar um golpe, elas vão responder por esse golpe. E não tem nenhuma condição da nossa parte de admitir a anistia para quem quis fazer uma ditadura no Brasil, porque nós sabemos que ditadura é acabar com a possibilidade do nosso povo, é tirar a vida de pessoas, muitas vezes, de maneira bárbara, como fizeram na última ditadura do nosso País, onde nós tivemos várias", considerou Elmano. Visita de Lula Já durante entrevista coletiva, após encerrada a sessão solene, Elmano respondeu sobre a remarcação da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará. Ele contou que não teve a justificativa do porquê do adiamento, acrescentando que "muito provavelmente porque deve estar com a agenda dele como presidente que inviabiliza vir nessa data". "Nós estamos ainda tentando ver a data que ele pode vir, mas o importante é que ele possa vir. Nós queremos poder o mais brevemente possível. Tem uns detalhezinhos para o Hospital Universitário, e nós queremos puder fazer essa inauguração com a presença dele", ponderou.