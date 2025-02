Carnaval: TCE pede informações sobre contratações de Amontada, São Gonçalo e Solonópole

"Essa ação tem por objetivo assegurar a correta evidenciação das contratações e possibilitar ajustes ou exclusões de valores, conforme as justificativas apresentadas. Trata-se de medida que visa, sobretudo, fomentar a transparência e a correta mensuração dos gastos dos municípios com festividades relacionadas ao Carnaval", consta em trecho da nota.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) notificou os municípios de Amontada , São Gonçalo do Amarante e Solonópole a prestarem mais informações sobre as contratações relativas ao Carnaval . Ao O POVO , a Secretaria de Controle Externo do TCE-CE explicou que, nesses casos, são solicitados documentos e informações que permitam confirmar itens, quantidades e valores efetivamente vinculados à festividade.

A Prefeitura de Amontada, distante 168 quilômetros de Fortaleza, informou que não tem gastos previstos com a festividade. O posicionamento ocorreu após o município aparecer no topo do ranking do TCE-CE , que elenca as cidades cearenses com valores mais elevados de "contratações e procedimentos licitatórios" relacionados ao Carnaval de 2025.

O TCE-CE atua acompanhando as contratações e os processos de licitação, checando se as leis estão sendo cumpridas nos municípios cearenses. O intuito da ação, conforme o Tribunal, é estimular a transparência. O POVO consultou os dados na noite desta quarta-feira, 5. Confira abaixo por município:

Após o envio dos documentos ao Tribunal de Contas, no prazo fixado, é feita uma nova análise das informações. O período para os municípios responderam varia entre dois e cinco dias, a depender da documentação solicitada. Caso os dados estejam de acordo com a contratação, o Portal Carnaval Transparente 2025 é atualizado.

Na lista, o TCE aponta Amontada com contratação prevista de R$ 5,4 milhões em infraestrutura para prestação de serviço de realização de eventos "de interesse do município" e tendo como responsável a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura.

O POVO entrou em contato com o prefeito de Amontada, Flávio Filho (PT). Ele informou que o valor é referente a contrato para eventos a serem realizados ao longo de todo o ano de 2025 . O gestor alegou que nenhuma parte do montante será utilizada para festividades carnavalescas e que o município não tem tradição de promover esse tipo de programação.

Na lista disponibilizada pelo TCE-CE , São Gonçalo do Amarante aparece em segundo lugar no valor de contratações relativas ao Carnaval. O montante, na cidade distante 61,5 quilômetros de Fortaleza , está em mais de R$ 5 milhões.

O município contratou três empresas especializadas "em serviços de locação de equipamentos e estruturas diversas para eventos, envolvendo montagem, desmontagem, instalação, desinstalação e transporte, bem como contratação de atrações locais e regionais".

Apesar dessa identificação, não é visualizado o período em que o serviço será ofertado, podendo ser para o Carnaval ou para outras festividades do município. O POVO procurou a Prefeitura de São Gonçalo de Amarante, via assessoria de comunicação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria, que será atualizada quando houver resposta.

Solonópole

No caso de Solonópole, distante 278 quilômetros de Fortaleza, a soma das contratações está em mais de R$ 934 mil. Desse valor, R$ 38,7 mil se refere a artistas e, a maior fatia, R$ 896 mil, à infraestrutura. Consta ainda, nos dados do TCE-CE, que R$ 512 mil é destinado à contração de empresa especializada em organização de eventos para realização do Carnaval 2025.

Também está prevista a realização de três shows, mas não é informado quando eles ocorrerão. Há ainda a contratação de banheiros químicos, serviço de buffet completo e a locação de filmagens, iluminação, sonorização, geradores e painéis de LED.

Além disso, é mencionado a contratação de empresas para realização de eventos, compreendendo a locação de estrutura, equipamentos, apresentações artísticas, divulgação, equipe de apoio, segurança e decoração. Nenhum desse itens, no entanto, informa o período do serviço.

O POVO procurou o prefeito de Solonópole, Webston Pinheiro (PSD), via aplicativo de mensagens e ligação telefônica. Contudo, não houve retorno até a publicação deste texto. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

O que diz o TCE

Ao O POVO, o TCE-CE explicou que o site onde está hospedado o ranking refere-se a contratações e não a gastos, e que os municípios devem, por instrução normativa, enviar a informação sobre novas contratações relacionadas ao Carnaval num prazo de até 24 horas após a contratação.

Marcel Albuquerque, secretário de Controle Externo do Tribunal, explicou que é feita uma mineração de dados, a partir das informações disponibilizadas sobre as contratações para gerar "transparência que fomenta o controle social e a fiscalização do TCE" sobre o tema, além de reforçar que "a contratação não é o pagamento efetivo" dos valores listados no ranking.

Sobre os dados, Albuquerque ponderou que alguns municípios detalham especificamente a contratação, citando para quê e quando ela está prevista. Já outras cidades, quando se referem à infraestrutura, por vezes, "não detalham como deveriam". "Mas se ele contratou, então ele pode vir a gastar", apontou o secretário.

Orientação

Além do portal Carnaval Transparente 2025, a Corte de Contas disponibiliza orientações aos gestores por meio de uma cartilha. O objetivo do material é orientar os gestores públicos municipais sobre as boas práticas e as exigências legais relacionadas às contratações realizadas em períodos festivos.

Os dados têm como base contratações publicadas no Portal de Licitações do TCE-CE, no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e nos Portais de Transparência dos municípios.

