Amontada sai de ranking de despesas com Carnaval após gestão explicar contratações ao TCE

Ranking do Tribunal de Contas apontava Amontada com contratação prevista de R$ 5,4 milhões em infraestrutura no Carnaval; informação que a gestão negou à época

Na lista, o TCE apontava Amontada com contratação prevista de R$ 5,4 milhões em infraestrutura para prestação de serviço de realização de eventos "de interesse do município".

Amontada , município distante 168,9 quilômetros de Fortaleza, saiu do ranking do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), que elenca as cidades com valores mais elevados de contratações relacionadas ao Carnaval de 2025 . O Município chegou a liderar o ranking em determinado momento, mas o prefeito disse que contratações feitas eram para festividades ao longo do ano e que não incluíam despesa com Carnaval.

Questionado pelo O POVO na semana passada, o TCE informou que a Secretaria de Controle Externo (Secex), constatou que o Município encaminhou documentação explicando que o valor total de R$ 5.491.920,90 será utilizado para diversos eventos ao longo do ano, tendo detalhado os eventos da seguinte forma:

a) Festa de emancipação do município (realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro);

b) Inaugurações de obras públicas (a serem realizadas ao longo do ano, sem um mês ou meses previamente definidos);

c) Eventos esportivos (principalmente na Semana Santa, mas também em outros períodos, como os eventos esportivos durante a festa de emancipação);

d) Eventos culturais e institucionais (ex: desfile cívico em alusão ao 7 de setembro, dentre outros de cunho municipal);

e) Festival junino (realizado entre os meses de junho e julho);

f) Regata de Canoas de Moitas (realizada no mês de julho);

g) Regata de Canoas de Icaraí (realizada no mês de novembro);

h) Regata de Canoas de Caetanos (realizada no mês de dezembro);

i) Réveillon.

"Reforçamos que a inclusão das despesas da Prefeitura de Amontada no Portal Carnaval Transparente decorreu da natureza do contrato, que prevê infraestrutura para eventos e festividades, e do fato do contrato ter sido pactuado este ano, em janeiro de 2025, a partir da adesão à Ata de Registro de Preços nº 072024.01", esclareceu o TCE.