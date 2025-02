Voo com brasileiros deportados dos EUA pousa em Fortaleza: 'Estavam acorrentados, com algema'

Voo com deportados dos Estados Unidos chega ao aeroporto de Fortaleza. Ao fundo, avião da FAB que fará transporte de deportados a Confins, Minas Gerais / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) pousou no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza às 16h07min desta sexta-feira, 7, a partir das 16h07. É o segundo grupo de repatriados desde o fim de janeiro.

O voo traz 111 pessoas deportadas, sendo 80% do grupo com origem de Minas Gerais. Ao desembarcarem, haverá avaliação de quem quer seguir para o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, num avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Há familiares que aguardam no aeroporto por repatriados, mas a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, informou que não foram identificados cearenses no grupo.

A secretária dos direitos humanos do Governo do Estado, Socorro Franca, disse que a recepção ao grupo de brasileiros foi organizada com os repatriados recebendo alimentos, atendimento psicológico e itens de cuidado intimo para mulheres. "Recebemos com muita emoção, não foi fácil recebê-los aqui, porque eles estavam acorrentados. Eles estavam com algema, mas quando eles desceram do avião, já vieram totalmente livres", relatou Socorro. "Eles foram aplaudidos na chegada. Receberam atendimento humanitário, receberam alimentos, as mulheres receberam absorventes. Tem equipes dando atendimento psicológico pra eles. Foi tudo muito bem organizado", destacou a secretaria.